La collection de montres de Michael Schumacher vendue aux enchères par Christie's

Huit montres de luxe appartenant à Michael Schumacher sont mises en vente ce lundi 13 mai à Genève par la maison Christie's. La plus précieuse, une F.P.Journe Vagabondage, a été estimée à 2,2 millions de dollars, soit plus de 2 millions d'euros.

Les amateurs de haute joaillerie et de Formule 1 sont dans les starting-blocks. Ce lundi 13 mai, la maison Christie's met en effet en vente une rare collection de montres de luxe de Michael Schumacher, victime d'un grave accident de ski en 2013. Selon CNN, la famille du célèbre pilote de Formule 1 a décidé de se séparer de huit montres, car "des collectionneurs seraient en mesure d'apprécier la vraie valeur des pièces". "Nous sommes vraiment extrêmement heureux d'avoir ces montres et d'avoir pu collaborer avec la famille", a déclaré à nos confrères Rémi Guillemin, responsable des montres chez Christie's.

Des montres "uniques"

Parmi les pièces de cette vente exceptionnelle, les acheteurs pourront acquérir une Rolex Daytona, dite "Paul Newman", en acier inoxydable, estimée à 440.000 dollars, soit 412.000 euros environ. D'après Rémi Guillemin, elle doit son nom au Daytona International Speedway, un célèbre circuit automobile en Floride. Il l'a décrit comme "l’une des montres les plus emblématiques jamais fabriquées par Rolex".

Une autre montre de prestige fera l'affaire des "personnes qui suivent la Formule 1 et qui suivaient Michael Schumacher quand il courait", c'est un chronographe Audemars Piguet Royal Oak en or blanc (photo ci-dessous) qui est annoncée au prix de 280.000 dollars (262.500 euros). Elle avait été commandée en 2003 comme cadeau de Noël pour le septuple vainqueur du Championnat du monde de F1 par son premier mentor et ancien PDG de Ferrari, Jean Todt, détaille la maison de ventes. Le cadran possède six étoiles - comme ses six victoires à l'époque – et les emblèmes du pilote : le célèbre cheval cabré de Ferrari et son casque de course rouge.

"C'est une montre unique", a déclaré Rémi Guillemin à CNN. "Quand vous voyez la montre de loin, vous savez que c'est quelque chose de spécial et qu'elle parle à Michael Schumacher."

undefinedundefinedTIMOTHY A. CLARY / AFP

Mais le clou de la vente sera sans aucun doute la F.P.Journe Vagabondage 1 en platine de Schumacher (photo ci-dessous). Prix de vente attendu : 2,2 millions de dollars, soit environ 2 millions d'euros. Cette montre détient d’ailleurs près de la moitié de la valeur estimée de l'ensemble de la collection. C'était également un cadeau de Jean Todt, mais pour le Noël suivant. On y retrouve le cheval cabré de Ferrari et le casque rouge du pilote. S'y ajoute sur le cadran rouge 7 V représentant le septième championnat remporté par Schumacher.

undefinedundefinedTIMOTHY A. CLARY / AFP

Depuis son grave traumatisme crânien lors d'un accident de ski en 2013, le champion de Formule 1 n’est pas apparu en public. Les dernières nouvelles sur son état de santé datent de 2021. Sa femme Corinna déclarait dans un documentaire Netflix : "Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là".