VIDÉO - "On n'est pas mal !" : après la victoire sur le Danemark les Français commencent à y croire

Il y a d'abord eu de longues minutes d’une attente crispante. Une mi-temps entière à voir les attaques bleues se heurter au mur danois, une équipe qui a déjà battu deux fois la France cette année. Puis Kylian Mbappé a libéré toutes les tensions accumulées, en marquant à la 61ᵉ minute. Dans un bar lillois, visité par une équipe de TF1, l'optimisme était là dès le début du match. "On n'est pas mal, hein, on est bien, là", commente ainsi un supporter nordiste dans le reportage en tête d'article, "en tout cas nous, on est bien avec eux".

La joie française fut tempérée une poignée de minutes plus tard par l'égalisation danoise, sans pourtant entamer la foi des spectateurs, rassemblés dans les lieux publics ou les salons, dans tout le pays. À la 86ᵉ minute, l'inévitable Kylian Mbappé confirmait tous les espoirs placés en lui, depuis l'avalanche de forfaits qui avait semé le doute sur les capacités des champions du monde 2018 à défendre honorablement leur titre au Qatar.