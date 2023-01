La Grande Odyssée VVF 2023 : des nouveautés pour plus de spectacle

Des chiens à la pelle, impatients, prêts à en découdre. Dans les villages départ, les huskies et autres chiens de traîneau aboient et jouent des pattes. Les attelages n’attendent que le signal pour décamper sur les chemins escarpés. Les Alpes françaises se préparent à vivre l’aventure La Grande Odyssée imaginée par Henry Kam en 2005. Il s’agit de la course à étape de chiens de traîneau la plus exigeante dans le décor extraordinaire des hautes montagnes. Les équipes de 9 à 12 chiens s’affrontent du 7 au 19 janvier sur plus de 400 kilomètres de course et 12 000 mètres de dénivelé positif. Les attelages traverseront une vingtaine de stations, villages et villes et évolueront sur des parcours variés (nordique, alpin et forestier), parfois tracés spécifiquement pour la course hors des domaines skiables et en pleine nature.