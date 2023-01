La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 1 - Une course unique

Tous les concurrents s’accordent à dire que La Grande Odyssée VVF est une course intense, notamment dans les descentes, les seules réelles occasions de faire du traîneau, parce qu’il y a de la technique.

La Grande Odyssée VVF, course reconnue dans le monde entier jusqu’en Alaska où est née la discipline, est le grand rassemblement des mushers de haut niveau avec la présence des meilleurs mondiaux. Si la course est source de stress, c’est aussi une vraie aventure avec les chiens et du sport avant tout. En résumé, une course unique que l’on retrouve nulle part ailleurs. Celui qui gagnera La Grande Odyssée VVF sera un très grand champion qui aura sur se défaire des meilleurs attelages au monde.

Rendez-vous sur le site de La Grande Odyssée VVF pour suivre la course et consulter les classements.