La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 12 – L’étape du bivouac à 2000 mètres d’altitude

La routine, les équipages de la Grande Odyssée VVF ne connaissent pas. Certes, les jours de courses, tout est organisé entre le départ, la course, l’arrivée et des conditions de confort optimales pour récupérer d’un trajet physique et éprouvant. Pour sortir de ce quotidien, les organisateurs prévoient une étape particulière assortie d’un bivouac en pleine nature.

Le champion Rémy Coste témoigne : "Contrairement aux autres jours, où on revient à notre camion pour donner les soins nécessaires aux chiens et les laisser dormir dans de bonnes conditions, on se retrouve au sommet du col du Mont Cenis" à 2083 mètres d’altitude. L’étape revêt un caractère particulier pour les mushers qui vont devoir prévoir tout l’équipement nécessaire pour que les chiens puissent dormir au chaud.