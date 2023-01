La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 13 – À l’assaut des montagnes

La Grande Odyssée VVF, c’est l’événement sportif de ce début d’année 2023 notamment dans les départements qu’elle traverse : la Savoie, la Haute-Savoie et pour la première fois l’Isère. Trois départements des Alpes qui offrent des parcours montagneux d’exception, mais aussi éprouvants.

"C’est une course dans les Alpes, il ne faut pas s’attendre à avoir que du plat, il y a des épreuves avec beaucoup de dénivelés" constate Jean Combazard, l’un de plus anciens participants de la compétition. La course est spécifique, étalée sur 12 jours, avec des étapes tous les jours dans des endroits différents et par conséquence des profils très différents à chaque fois. La Grande Odyssée VVF nécessite selon Remy Coste, "plus d’entraînements, des entraînements plus spécifiques pour que les chiens soient performants en toute circonstance".