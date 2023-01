La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 2 – Seuls au monde

Pour pouvoir admirer le cadre et les panoramas offerts par La Grande Odyssée VVF, les mushers profitent des parties présentant le moins de difficultés, ils se sentent ainsi comme dans une bulle avec pour seuls bruits des patins sur la neige et la respiration des chiens, des moments uniques.

Le parcours de La Grande Odyssée VVF en pleine nature offre une sensation de liberté et des moments apaisants. Cela facilite aussi, selon Rémy Coste, sextuple vainqueur de la compétition, les moments de partage avec l’attelage : "Plus on partage des moments intimes avec l’attelage, plus cela renforce les liens qu’on a avec les chiens". "Les voir courir et prendre plaisir sur la neige, ça fait vraiment chaud au cœur" conclut Jocelyne Combazard.

Rendez-vous sur le site de La Grande Odyssée VVF pour suivre la course et consulter les classements.