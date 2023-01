La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 3 – "Le bien-être animal l’emporte sur tout le reste"

Une fois la course lancée, "l’alimentation des chiens va être surveillée très près" explique le musher Franck Bonnet-Gonnet. Après chaque course, c’est le physique des animaux qui va être étudié : "On va surveiller toutes les articulations, l’état musculaire, on pourra les masser s’il y a un problème". Tout au long de La Grande Odyssée VVF, tout est mis en œuvre pour que les chiens athlètes soient préservés, chouchouter, soigner, dans le respect de l’animal.

De nombreux mushers sont rassurés sur cette course, car il y a une équipe vétérinaire très présente dirigée par Sandrine Van Parijs Pezard : "Le rôle des vétérinaires est d’assurer non seulement les soins d’urgence nécessaire pendant la course, mais également être présents afin de maintenir leur bien-être tout au long de l’édition".

En cas de doute sur la santé d’un chien lors de La Grande Odyssée VVF, l’équipe vétérinaire peut prendre la décision d’interdire de départ un animal, mais le musher sera certainement le premier à le demander. Le bien-être de son animal prime sur tout le reste.

