La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 4 – Les courses de chiens de traîneau : un travail d’équipe

Grâce à leur connaissance des différents chiens de la meute, "les handlers peuvent participer à la composition de l’attelage en fonction de l’étape" précise la Norvégienne Sissel Wolf Molmen. Cette composition dépend du nombre de kilomètres, de l’état de la neige, du dénivelé à faire et surtout de l’état de fatigue des chiens. "À des moments, elle va me dire ce chien-là, on le laisse au repos ou celui-là, il est OK, tu peux le prendre" témoigne la vice-championne française de La Grande Odyssée VVF en 2022, Cindy Duport.

