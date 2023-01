La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 5 – Les épreuves de nuit, "c’est magique"

Pour assurer les épreuves de nuit sur La Grande Odyssée VVF, chaque attelage est équipé de lumières puissantes. "Tout va bien si on a un bon éclairage et les chiens adorent courir de nuit" raconte le musher allemand Alfred Ulrich. De l’avis général, les chiens sont plus motivés pendant les étapes nocturnes, ils peuvent aussi profiter du calme qu’il règne la nuit, ils sont plus concentrés et sont moins attentifs à l’environnement extérieur. "Les chiens sont à la chasse en permanence, de nuit, ils adorent" conclut le Français Jean Combazard.

Rendez-vous sur le site de La Grande Odyssée VVF pour suivre la course et consulter les classements.