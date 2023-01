La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 6 – Les règles à respecter pendant la compétition

La troisième règle pourrait s’appliquer à toutes les épreuves sportives : le respect des autres participants. Cela passe par "faire des dépassements et des croisements dans de bonnes conditions, on peut avoir des chiens qui gênent les autres" indique la Française Aurélie Delattre. De son côté, le champion Rémy Coste précise : "Quand un coureur plus rapide en rattrape un plus lent, il va simplement demander la piste". Dans ce cas, le compétiteur doit ralentir et s’assurer que ses chiens ne vont pas embêter ceux des autres équipages, d’où la nécessité d’avoir des chiens extrêmement sociables.

Parmi les autres règles à respecter, il y aura le matériel obligatoire pour prendre le départ de La Grande Odyssée VVF comme pelle, sonde, détecteur de victime d’avalanche. En cas de non-respect des règles fixées, des sanctions peuvent être prises comme du temps additionnel ajouté au chrono final voire une exclusion.

