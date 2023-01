La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 7 – À chacun sa place dans un attelage

La Grande Odyssée VVF est une compétition qui se divise en deux catégories : Open dans laquelle l’attelage est composé de six à dix chiens et une équipe totale de douze athlètes. La seconde catégorie, Limited, engage six chiens, au minimum 5 au départ et un pool de 9.

Une fois l’équipe composée pour prendre le départ de La Grande Odyssée VVF, il faut travailler son attelage. Et pour cela, rien n’est laissé au hasard. "Sur la course, comme à l’entraînement, on compose l’attelage de manière très réfléchie" indique la musher Aurélie Delattre. Il y a les chiens de tête, les lead-dogs, ce sont eux qui vont prendre les directions. Derrière les leaders, on retrouve les swing-dogs qui vont accompagner les changements de direction des chiens de tête. À l’arrière, se trouvent les wheel-dogs, des chiens assez costauds qui permettent de faire décoller le traîneau.