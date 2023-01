La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 8 – Être musher, une passion et une responsabilité

Rémy Coste, le champion de l’édition 2022 raconte comment lui est venue cette passion : "Elle est née lors d’un voyage au Canada. J’ai fait du chien de traîneau par hasard. Ça m’a plu, j’ai recommencé. On est pris par la passion, par le sport et la relation avec les chiens et on se retrouve rapidement avec 50 chiens à la maison qui nous prennent tout notre temps."

Être musher, c’est une passion, mais aussi une responsabilité. "On a toutes les contraintes qui sont liées" explique Romain Da Fonseca qui ajoute "on ne peut pas s’absenter sans avoir quelqu’un de confiance pour s’occuper des chiens". Sauf à partir en vacances avec les chiens, ce que font certains. Il est clair qu’au quotidien, les chiens font partie de la famille. "Le mushing, on ne le lâche jamais, même si on n’est qu’un mois sur le traîneau, c’est notre vie" avoue Cédric Bellaud.

