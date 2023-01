La Grande Odyssée VVF 2023 : Épisode 9 – Quels chiens pour les courses de traîneaux ?

Dans l’imaginaire collectif, ce sont les chiens nordiques de type husky qui entraînent le traîneau dans un attelage. Si ce sont en effet les chiens les plus emblématiques, ils n’ont pas l’exclusivité des compétitions dans le monde et notamment sur l’aventure La Grande Odyssée VVF, qui se tient tous les ans dans les Alpes françaises début janvier.

Sur la Grande Odyssée VVF, on croise des chiens nordiques, mais aussi des chiens plus typés chasse comme les hounds, un croisement de chien de chasse en vue de faire des courses d’endurance de longue distance. Le husky va se révéler endurant, mais beaucoup moins rapide. Par son pelage, il va supporter plus les températures extrêmes. Choisir un hound peut s’avérer plus stratégique, car ce sont des chiens plus rapides.