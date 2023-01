La Grande Odyssée VVF 2023 : la fin d’une aventure particulière

Tous les mushers saluent la performance des chiens qui n’ont pas été gênés par les conditions parfois extrêmes. Anthony Calish, qui prenait le départ de La Grande Odyssée VVF pour la première fois, raconte : "Quand il neigeait, dans des grosses tempêtes, les chiens étaient présents, ils trouvaient la piste, je ne le remercierai jamais assez".

Le vainqueur de l’édition 2023 en catégorie Open, Rémy Coste se déclare très content de la performance du team malgré la présence de sérieux concurrents. "Le principal concurrent en général, c’est soi-même, on a plus vite fait de perdre une course par des erreurs même avec des bonnes performances" conclut-il.

Cindy Duport, qui a terminé deuxième derrière Aurélie Delattre dans la catégorie Limited, espère bien détrôner la championne en 2024 : "Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine. On a très hâte de revenir pour La Grande Odyssée 2024 !"

Rendez-vous sur le site de La Grande Odyssée VVF pour consulter les classements.