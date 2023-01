La Grande Odyssée VVF 2023 : les plus belles émotions de la 19e édition

Rémy Coste, qui a une nouvelle fois triomphé dans la catégorie Open, estime que "l’entraide est très importante". Il raconte que sur une étape, il était en train de rattraper un de ses plus grands rivaux, le Norvégien Hans Lindahl (3e au classement général) : "J’ai vu qu’il avait perdu son attelage et dans ces cas-là, on n’hésite pas une seconde". Il a donc invité son concurrent à monter sur son traîneau : "Le plus important n’est pas de penser à la course, c’est de sauver les chiens qui courent pour nous et les mettre en sécurité. Les chiens, c’est notre passion".

Au final, au-delà de la compétition, le principal pour l’ensemble des mushers est de terminer la course, franchir la ligne d’arrivée et voir que les chiens vont bien.

