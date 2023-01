La Grande Odyssée VVF 2023 : quand les enfants prennent les rênes des attelages de chiens

Ils s’entraînent depuis plusieurs mois avec des mushers professionnels. Vingt jeunes mushers des collèges de la vallée d’Abondance, drastiquement sélectionnés, se disputent une étape de la course L’Odyssée des Enfants. Ils disposent d’un attelage de 3 ou 4 chiens qu’ils doivent mener pendant 4 km, sur la même piste que leurs ainés professionnels de La Grande Odyssée VVF. Il leur faut courir le plus vite possible sur des étendues gelées, vallonnées et parsemées de neige.

Cette journée dédiée aux plus jeunes vient compléter la mise en place par les organisateurs de La Grande Odyssée VVF d’une plateforme pédagogique pour "apprendre en s'amusant", La Grande Odyssée Junior. Il s’agit de mettre en relation enfants, parents et enseignants autour des enjeux écologiques, sociaux et sociétaux en montagne à travers les chiens de traîneau. La plateforme développe notamment des vidéos, podcasts, quiz et autres fiches d’activité pédagogique sur l’écosystème et la biodiversité alpine, les changements climatiques en montagne, les relations entre l’homme et le chien ou les métiers du sport de haut niveau. L’organisation de la course cherche à "impliquer davantage les jeunes afin qu’ils ne soient plus de simples spectateurs de la course", peut-on lire sur le site de la plateforme.

La Grande Odyssée Junior ambitionne également de valoriser la pratique collective du sport où tout le monde peut trouver sa place. La plateforme insiste sur le respect des autres et de l’animal. En parallèle, les organisateurs de la course publient sur la plateforme des informations sur les races de chiens, sur les athlètes (mushers, handlers) ou encore sur le règlement de La Grande Odyssée VVF.