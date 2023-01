La Grande Odyssée VVF 2023 : "Un musher doit être à l’écoute de ses chiens"

Certaines étapes de La Grande Odyssée VVF ont lieu de nuit, est-ce plus difficile que de courir en journée ?

R.C. : En ce qui concerne les épreuves qui ont lieu de nuit, les traîneaux sont équipés de lampes et on a également une lampe sur la tête qui nous permet vraiment de parcourir le parcours en toute sécurité et d'avoir une bonne vision. En général, la nuit, on a une sensation de vitesse qui est un peu plus accentuée que le jour. Mais les panneaux signalétiques qui sont réfléchissants nous permettent de bien connaître les directions à prendre.

Comment se déroule la récupération des chiens après chaque course ?

R.C. : On utilise énormément la récupération active après les épreuves pour permettre aux chiens de récupérer le mieux possible avant d'avoir une séance ostéopathique deux fois par jour et des massages qui sont très ciblés suivant les zones en tension. Ça permet aux chiens d'être très performants et ça leur permet de rester en bonne santé tout le long de leur carrière.

Prêt pour cette nouvelle édition de La Grande Odyssée VVF ?

R.C. : Oui, je suis prêt pour La Grande Odyssée VVF et le team est en forme. On a comme chaque année changé beaucoup de choses dans notre préparation pour être le plus optimum possible. Depuis une dizaine d’année, l’entraînement se déroule en Scandinavie pour avoir les meilleures conditions climatiques et de terrain d'entraînement.