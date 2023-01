La Grande Odyssée VVF 2023 : "Un rêve qui se réalise" pour les nouveaux venus

Sur une course comme La Grande Odyssée VVF, "on vient travailler non seulement le mental des chiens, mais aussi le physique du musher" raconte François Richard. Pour la majorité des jeunes concurrents à cette aventure exceptionnelle, au-delà de la compétition, c’est avant tout pour l’expérience qu’ils participent à la course. Si l’objectif principal est de terminer la course et à la meilleure place possible, c’est aussi, pour beaucoup, un rêve qui se prend forme, notamment pour Anthony Calish qui réalise en même temps celui de son père.