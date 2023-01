La Grande Odyssée VVF 2023 : une équipe vétérinaire aux petits soins pour les chiens athlètes

Sans vivre la même aventure que le héros de "L’Appel de la forêt", le célèbre roman de Jack London, qui a dû en faire rêver plus d’un, nul doute que les vétérinaires engagés dans La Grande Odyssée VVF s’apprêtent à vivre l’une des plus belles aventures qui soient données et vivre un rêve d’enfant en travaillant sur cette course incroyable.