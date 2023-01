La Grande Odyssée VVF 2023 : "Une grande fierté et un rêve de participer à cette course"

Il terminera peut-être la course avec le Prix Rookie of the Year, ce prix remis par catégorie au musher le mieux classé parmi ceux qui ont terminé la course et qui participent à la course pour la première fois, ou qui ne l’ont jamais terminée. Anthony Kalisch, 31 ans, fait sa première Grande Odyssée VVF, engagé en catégorie Limited dans cette 19e édition. Nul doute que pour cette première participation, il aura à cœur de faire un bon classement ou tout du moins boucler la course.

"Ça fait 26 ans que je fais du chien de traîneau" raconte le musher, "la passion m'est venue par le biais de mes parents. J'ai d'abord eu un chien, puis après 2, 3, 4... jusqu'à arriver à un certain nombre. On m'a passé le flambeau et c'est comme ça que j'ai baigné dedans".

À la tête d’une meute de 11 chiens, dont un chiot de 8 mois et une matriarche de 11 ans, Anthony Kalisch s’engage dans La Grande Odyssée VVF avec son team de 9 chiens athlètes : Lisbonne, Need, Spirit, Whisky-Coca, Zou, Saki, Ota, Rogue et Blue. La meute, nourrie aux croquettes et à la viande, a été entraînée près de Haguenau au nord de Strasbourg, sur des spots près de son domicile : "J'essaye de préparer au mieux mes chiens pour cette grande compétition. Ils ont un entraînement avec une bonne ascension pour avoir un pic de forme lors de notre deuxième grande épreuve".