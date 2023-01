La Grande Odyssée VVF 2023 : une nouvelle édition toujours plus spectaculaire

Pas moins de 65 mushers et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau, venant des grandes nations du mushing européen, s’élancent pour 13 jours de course et près de 400 km en 10 étapes pour 12 000 mètres de dénivelé positif. Les attelages de La Grande Odyssée VVF traverseront une vingtaine de stations, villages et villes et évolueront sur des parcours variés (nordique, alpin et forestier), parfois tracés spécifiquement pour la course hors des domaines skiables et en pleine nature, à travers les magnifiques paysages des Alpes, en Isère, Savoie et Haute-Savoie.

La course débute à Megève en Haute-Savoie, le week-end du 7 et 8 janvier. Les hostilités s’ouvrent par le prologue au beau milieu d’une journée pleine d’animations. Le lendemain, les organisateurs donnent le départ de la 1e étape à la Côte 2000.

Les athlètes passent ensuite par La Chapelle d’Abondance le 9 janvier et Bernex le 10. Il faudra aux chiens une débauche d’énergie phénoménale pour grimper les 650 mètres de dénivelé positif de cette station, une véritable montée sèche, du jamais-vu en mushing. Ils basculent ensuite en Savoie avec les étapes La Toussuire-Le Corbier le 11 janvier et Les Karellis le 12.

Les étapes de Haute Maurienne Vanoise se tiennent sur le week-end du 13 au 15 janvier avec les celles d’Aussois et Bessans-Val Cenis. À cette occasion, chiens et mushers traverseront Bonneval-sur-Arc, l’un des plus beaux villages de France.

Le 16 et 17 janvier, deux étapes de Tarentaise attendent les compétiteurs : Pralognan-la-Vanoise et Valmorel - Doucy. Deux dernières étapes en Isère viennent clôturer le programme : le Col de Porte, station de Grenoble Alpes Métropole, le 18 janvier et Villard-de-Lans, dans le massif du Vercors le 19 janvier. Cette dernière station accueillera la cérémonie de clôture.

La majorité des départs de la Grande Odyssée VVF se disputent sous la forme de contre-la-montre, le starter lançant les concurrents toutes les deux minutes. À l’occasion de l’étape 2 de La Chapelle d’Abondance, deux équipes rivales partiront ensemble, une première dans l’histoire de la course. Le samedi 14 janvier, en Haute Maurienne Vanoise, le traditionnel départ en mass start offrira beaucoup de spectacle.

Le programme officiel est à retrouver sur le site de la Grande Odyssée VVF.