La Grande Odyssée VVF 2024 : deux étapes spéciales pour initier les plus jeunes

40 adolescents se glissent dans la peau d’un musher sur les pistes de la course La Grande Odyssée VVF. 20 collégiens se disputent la victoire lors de l’étape de la Chapelle d’abondance tandis que 20 jeunes mushers se défient à Bessans.

Deux journées dédiées aux jeunes. Le 15 janvier, l’Odyssée des enfants met en scène 20 collégiens du Pays de Gavot à La Chapelle d’Abondance. Objectif, guider un attelage de 3 ou 4 chiens pendant 5 km, sur la piste empruntée quelques heures plus tard par l’élite mondiale des mushers de La Grande Odyssée VVF. À Bessans, 5 jours plus tard, sur le même principe, l’Odyssée des espoirs réunit des mushers de 12 à 17 ans rattachés au pôle espoir de la Fédération française des sports de traîneau.

Ces journées complètent la mise en place par les organisateurs d’une plateforme pédagogique pour "apprendre en s'amusant", La Grande Odyssée Junior. Il s’agit de mettre en relation enfants, parents et enseignants autour des enjeux écologiques, sociaux et sociétaux en montagne à travers les chiens de traîneau. La plateforme développe notamment des vidéos, podcasts, quiz et autres fiches d’activité pédagogique sur l’écosystème et la biodiversité alpine, les changements climatiques en montagne, les relations entre l’homme et le chien ou les métiers du sport de haut niveau. L’organisation de la course cherche à "impliquer davantage les jeunes afin qu’ils ne soient plus de simples spectateurs de la course", peut-on lire sur le site de la plateforme.

La Grande Odyssée Junior ambitionne également de valoriser la pratique collective du sport où tout le monde peut trouver sa place. La plateforme insiste sur le respect des autres et de l’animal. En parallèle, les organisateurs de la course publient sur la plateforme des informations sur les races de chiens, sur les athlètes (mushers, handlers) ou encore sur le règlement de La Grande Odyssée VVF.

Qu’est-ce que La Grande Odyssée VVF ?

Événement annuel du chien de traîneau en Europe, La Grande Odyssée VVF rassemble 55 mushers et près de 600 chiens. Elle se déroule sur 13 jours, du 13 au 25 janvier 2024 et parcourt près de 400 km (soit près d’un marathon par jour) et 12000 m de dénivelé positif cumulé.