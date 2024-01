La Grande Odyssée VVF 2024 : la nutrition, point clé de réussite des chiens de traîneau

Sur une compétition comme La Grande Odyssée VVF, plusieurs facteurs entrent en jeu pour le bien-être des chiens. La nutrition est bien évidemment fondamentale pour la performance physique. Le régime alimentaire est adapté pour affronter les grands froids.

À l’instar de leurs homologues humains, les chiens de traîneau sont entraînés et nourris pour tenir pendant des efforts particulièrement soutenus. Depuis les débuts de la pratique, les mushers font de la nutrition des chiens une priorité, car elle a un réel impact sur la performance physique de ces derniers et sur la prévention de certaines maladies spécifiques.

Bien manger pour faire le plein d’énergie

Une alimentation adaptée est primordiale pour les chiens de traîneau engagés dans une compétition comme La Grande Odyssée VVF. Elle se devra de fournir une énergie de qualité optimale en quantités adaptées, minimiser autant que possible le volume et le poids du contenu intestinal, aider à maintenir un état d’hydratation convenable de l’animal, contribuer à optimiser les résultats d’un entraînement bien conduit, et enfin combler les vides physiologiques induits par le stress grâce notamment aux protéines et nutriments antioxydants.

Protéines et matières grasses pour affronter les grands froids

Un chien de traîneau est systématiquement nourri à l’aide d’un aliment complet sec "nutritionnel" (croquettes), riche en protéines (de 30 à 40 %) et en matières grasses (son carburant énergétique de l’effort de 20 à 30 %). Les croquettes sont hyperdigestibles et contiennent des concentrations plus élevées en éléments indispensables. Ces croquettes sont complétées de viande ou poisson crus afin d'augmenter l'appétence de la ration, distribués souvent en bouillon tiède.

Selon le type de compétition et la température extérieure, le besoin énergétique quotidien varie entre 2 000 et près de 10 000 calories. Chaque musher adapte le rythme des repas et sait reconstituer au plus vite les stocks énergétiques musculaires de ses chiens. L'appétit de chaque chien est scruté afin de déceler le moindre souci précocement.

Ajoutons enfin que sur La Grande Odyssée VVF, le service vétérinaire est sur le qui-vive pour déceler tout problème avant, pendant et après chaque étape.