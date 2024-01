La Grande Odyssée VVF 2024 : "La présence du public, c’est stimulant pour les chiens"

Le public a toujours un rôle important à jouer dans une compétition sportive. Sur la Grande Odyssée VVF, il pousse les mushers à se dépasser. Et il stimule les chiens sensibles aux encouragements.

La Grande Odyssée VVF est un événement qui attire beaucoup de monde. Les spectateurs savourent le spectacle offert par les attelages. Il y a des départs auxquels pas moins de 3 000 personnes assistent, ce qui met une ambiance extraordinaire et galvanise les mushers et leurs chiens. "Dès qu’on peut, on va leur faire signe, leur taper dans la main parce qu’ils sont là pour nous, à nous aussi d’être là pour eux" raconte Cindy Duport.

Des supporters fidèles et avertis

"C’est assez bouleversant de voir qu’il y a des gens qui changent d’étapes, qui nous suivent tous les jours, qui connaissent notre nom, parfois le nom de certains chiens, qui nous reconnaissent au numéro de dossard ou au chien de tête" explique Elsa Borgey. Cindy Duport ajoute que "la présence du public au bord des pistes, c’est plutôt stimulant pour les chiens". Et pas seulement pour les animaux, pour les mushers aussi : "C’est encourageant, car dès fois, nous sommes sur des efforts, à bout de souffle, ils sont là pour nous relancer, nous encourager, c’est super agréable."

Des traversées de villages magiques

En dehors des départs, les mushers apprécient beaucoup les traversées de village, car tous les habitants sont aux fenêtres pour applaudir. "C’est un peu technique en raison d’endroits un peu étroit" avoue Philippe Desmurger, "mais quand on traverse, c’est très agréable".