La Grande Odyssée VVF 2024 : "La relation avec les chiens, c’est de la confiance"

La Grande Odyssée VVF est l’occasion d’observer la formidable osmose entre le musher et ses chiens. Pour réussir une course de chiens de traîneau, il faut de l’entraînement. Mais il faut aussi une relation forte et complice entre l’humain et l’animal.

Quand on est spectateur d’une course de chiens de traîneau comme La Grande Odyssée VVF, on n’imagine pas tout ce qui se passe entre les chiens et le musher. "La relation que j’ai avec mes chiens, c’est de la confiance" raconte Cindy Duport. Une confiance qui se travaille dans le respect mutuel. Un attelage, c’est une équipe "assez soudée aussi bien dans le positif que le négatif", ajoute la championne française.

La complicité passe par le jeu

Cette relation de confiance et ce respect ne s’obtiennent pas du jour au lendemain. Le musher Clément Raux confirme qu’il faut passer énormément de temps avec les chiens pour avoir un rapport privilégié avec eux. "Il faut de la complicité, et ça passe par le jeu" estime la musheur Elsa Borgey, qui ajoute "que s’il n’y a pas de jeu, s’il y a de la contrainte, les chiens ne feraient pas tout ça" pour le musher, l’effort commun n’existerait pas.

Pour le plaisir et pour faire plaisir

"La relation est telle que les chiens vont aller à l’effort pour faire plaisir" estime Philippe Desmurger. Un avis que partage l’Espagnol Iker Oskoidi : "Grâce à cette relation étroite, nous pouvons être plus performants dans les entraînements et dans les compétitions". La complicité et la relation étroite apportent un petit pourcentage en plus où le chien va se donner davantage. "Sans cette complicité, le chien courrait quand même, mais à une allure différente", conclut Clément Raux.