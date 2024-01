La Grande Odyssée VVF 2024 : "Le Husky de Sibérie est un chien magique"

Plusieurs races de chien peuvent prendre le départ de La Grande Odyssée VVF. Le Husky de Sibérie est l’un des maîtres de la discipline. On retrouve aussi des Scandinavian Hounds qui se révèlent très rapides.

Dans l’imaginaire de beaucoup de gens, le Husky est le chien de traîneau par excellence. Mais plusieurs races ont les aptitudes pour la pratique de ce sport. Sur La Grande Odyssée VVF, on retrouve principalement deux races de chiens, comme l’explique Cindy Duport. Il y a, bien évidemment, le Husky de Sibérie qui bénéficie d’un classement à part. Pour toutes les autres races, il existe un autre classement, dominé principalement par les Scandivanian Hounds, une race issue de croisements entre des Alaskan Huskies, des Pointers anglais ou des Braques allemands à poil court.

La vitesse des Scandinavian Hounds

Pour Gaël Brossette, avec les Scandivavian Hounds, "on est sur la Formule 1 du chien de traîneau". "On vient chercher un esprit de vitesse et de performance". Cindy Duport ajoute que "ce sont des chiens qui vont être plus fragiles au niveau des pattes". Conséquence, les mushers vont leur mettre des bottines et de la crème hydratante pour les protéger.

La malice des Siberian Huskies

Chaque race de chien a ses avantages. Selon Yohann Henry, le Siberian Husky va être "plus à l’aise sur des étapes qui montent". Ces chiens seront également plus à l’aise pendant le bivouac, pouvant s’adapter plus facilement que d’autres aux températures plus froides. Jean Combazard affectionne particulièrement le Siberian Husky pour son caractère : "C’est un chien qui est plein de malice, ce sont des chiens magiques."