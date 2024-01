La Grande Odyssée VVF 2024 : "Le top départ est comme une délivrance pour les chiens"

Qu’ils s’effectuent un par un ou en "mass start", les départs sur La Grande Odyssée VVF sont toujours un grand moment. Pour les chiens, c’est enfin le moment de s’exprimer et courir dans les grandes étendues enneigées. Mais avant le top départ, il faut pouvoir canaliser toute l’énergie des animaux.

Les départs à chaque étape de La Grande Odyssée VVF se font généralement attelage par attelage, sauf lors des grands départs groupés, les fameux et impressionnants "mass-start". Toutes les deux minutes, un équipage est autorisé à s’élancer dans la course. De l’avis général, c’est toujours un bel événement, joli à voir et à vivre.

Canaliser et contenir les chiens avant le départ

"Quand le public gronde quand on est sous l’arche, avec la musique, les chiens sont très impatients, ils savent que le départ est imminent est que c’est la délivrance pour eux" raconte le musher Stéphane Pla-Nou. Le chien étant un coureur né, il est bien évidemment dans un grand état d’excitation à ce moment. "Pour empêcher les chiens de partir avant le top départ, il faut essayer de les canaliser et les contenir" explique Jean Combazard. Une tâche difficile tant les chiens n’ont qu’une idée en tête : partir.

"Les deux minutes peuvent être très longues entre deux compétiteurs", relate Philippe Desmurger. Les chiens étant ultra-puissants, deux handlers sont nécessaires sur La Grande Odyssée VVF afin d’aider le musher : "Sans eux, le départ sera presque difficile, voire carrément impossible".

Le spectacle du mass start

L’épreuve attendue de tous les mushers est bien évidemment le "mass start". C’est toujours un moment spectaculaire avec pour enjeu d’arriver le premier au bout de l’entonnoir pour prendre en premier le premier virage. Le moment du départ représente l’aboutissement d’un rêve pour Gaël Brossette après un an de préparation, on peut enfin se dire : "Ça y est, j’y suis".