La Grande Odyssée VVF 2024 : les chiens, ces athlètes de haut niveau

Pas moins de 600 chiens sont engagés dans La Grande Odyssée VVF. Une compétition intense qui doit allier vitesse et endurance. Comme leurs mushers, ils sont traités comme des athlètes de haut niveau.

La Grande Odyssée VVF s’est imposée depuis plusieurs années comme le rendez-vous incontournable pour les mushers du monde entier. La course, qui se déroule dans les paysages alpins uniques, met à l’épreuve les mushers, mais surtout, les chiens. Cette année, ils sont pas moins de 600 répartis sur l’ensemble des attelages de la compétition.

Le plateau des attelages est composé de trois races principales de chiens. Les plus rapides sont les Scandinavian Hounds, des chiens à poil ras, plutôt minces, musclés et très rapides. Ils peuvent tenir une moyenne de 22 à 25 km/h sur une étape, malgré les fortes pentes qu’ils avalent.

Ensuite, viennent les Alaskan Huskies, qui sont des croisés de huskies de Sibérie, de chiens de village indiens, de chiens de chasse et de loups. Ils allient vitesse et endurance. En course, ils supportent le froid, mais manteaux et ballots de paille sont nécessaires à leur nuit en bivouac afin d’économiser de l’énergie, alors que la troisième race, les Huskies de Sibérie, traditionnels chiens de traîneau, se contentent d’un trou dans la neige.

Il y a du loup dans le Huskie de Sibérie

Les Huskies de Sibérie, avec leur belle tête, un regard attendrissant et des hurlements plutôt que des aboiements, sont restés proches du loup, leur ancêtre, dont ils ont hérité le mental. Certes moins rapides que les Hounds avec une moyenne de 10 à 15 km/h, ils sont plus endurants et savent se ménager pour parcourir de très longues distances, plutôt que de tout donner sur un effort court et très intense comme le feraient des hounds. Plus il fait froid, mieux le husky se porte par rapport à ses concurrents, d’où son penchant pour les épreuves de nuit.