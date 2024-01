La Grande Odyssée VVF 2024 : "Les courses de chiens de traîneau, c’est toujours un travail d’équipe"

Le musher se transforme en pilote des neiges sur La Grande Odyssée VVF. Le rôle de l’humain est avant tout technique sur les courses de chiens de traîneau. La somme des qualités humaines et animales font la réussite de l’attelage.

Un bon attelage, c’est une combinaison de plusieurs facteurs. Et sur des compétitions comme La Grande Odyssée VVF, plus le musher est aguerri, plus son attelage a des chances de s’imposer. "Le rôle du musher est de savoir piloter un maximum son traîneau" explique Cindy Duport. "Il doit savoir emmener son traîneau comme il le faut dans les virages et les épingles" ajoute Gaël Brossette.

Un pilotage des traîneaux très technique

Le pilotage d’un traîneau est très technique. Comme le décrit Rodolphe Lardet, un musher "a un peu le même mouvement sur le traîneau que l’on peut avoir en faisant du ski". Les mushers disposent d’un frein principal permettant d’arrêter l’attelage, mais aussi d’un tapis qui permet de ralentir la vitesse du traîneau.

Aborder des virages demande également de la technique : "Pour tourner, il faut garder une ligne tendue" explique Philippe Desmurger, "si le chien prend à gauche et que la ligne n’est pas tendue, la luge va aller tout droit". C’est donc le chien qui au final fait tourner le traîneau, sous l’impulsion et les directives vocales du musher. "Pour les directions, c’est à la voix avec les ordres : droite, gauche, devant, stop" détaille Stéphane Pla-Nou.

Et les chiens ?

Les chiens ont aussi un rôle essentiel pendant la course, notamment les chiens de tête qui deviennent "les yeux du musher", comme l’explique Elsa Borgey : "Ils peuvent identifier un obstacle à éviter que le musher ne peut pas voir". Moralité, la course de chiens de traîneau, c’est toujours un travail d’équipe !