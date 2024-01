La Grande Odyssée VVF 2024 : "Les étapes de nuit, émotionnellement, ce sont les plus belles étapes"

Le spectacle de La Grande Odyssée VVF est au rendez-vous sur chaque étape. Si, visuellement, les étapes de nuit sont moins spectaculaires, elles sont particulières pour les attelages. Tous sens à l’affût, ce sont des moments forts en émotion.

La Grande Odyssée VVF prend une dimension particulière quand les étapes se déroulent de nuit. Ce sont d’ailleurs des moments souvent appréciés par les mushers. "J’adore les étapes de nuit" s’enthousiasme l’une des favorites de la 20e édition, Cindy Duport. Gaël Brossette apprécie également des épreuves la nuit : "Toute la saison, on s’entraîne de nuit pour aller chercher des températures basses".

L’Espagnol, Iker Oskoidi, est également un adepte des étapes de nuit de La Grande Odyssée VVF, car "les chiens sont beaucoup plus rapides et motivés que sur une étape de jour". Les sens des chiens semblent plus affûtés de nuit comme l’explique Jean Combazard : "Ils arrivent à repérer les panneaux, ils sentent, ils ont le flair. Si un attelage est passé avant, ils vont le suivre".

Les plus fortes émotions

Cindy Duport explique que les courses de nuit nécessitent d’avoir une bonne frontale. Et comme quand on est au volant de sa voiture sous la neige de nuit, lors des courses de traîneau, "la visibilité peut être réduite à certains moments, en fonction des conditions climatiques" décrit Stéphane Pla-Nous.

Bien évidemment, le spectacle est tout autre de nuit. On ne peut pas profiter de la beauté des montagnes et de la forêt en plein jour, notamment quand le soleil est au rendez-vous. "Mais c’est un moment particulier que l’on partage de nuit avec les chiens". Philippe Desmurger résume parfaitement ce que ressentent les mushers dans ce moment-là : "Les étapes de nuit, émotionnellement, ce sont les plus belles étapes".