La Grande Odyssée VVF 2024 - Rémy Coste : "C’est la régularité qui paie"

Septuple vainqueur de La Grande Odyssée VVF, Rémy Coste est la grande légende de l’épreuve alpine. Bien qu’il ne figure pas sur la ligne de départ de cette 20ᵉ édition, le musher ligérien suit de près la compétition. Et livre son expertise de la course…

Il a fait la légende de la course de chiens de traîneau, La Grande Odyssée VVF. Rémy Coste a remporté sept fois la compétition, mais a décidé de ne pas figurer parmi les mushers engagés dans la 20e édition, préférant se consacrer à un projet personnel. Il revient pour TF1 INFO sur cette grande course, son parcours et bien évidemment son futur.

C’est une année symbolique pour La Grande Odyssée VVF et pourtant vous n’y participez pas. Votre goût pour le renouvellement et la réinvention perpétuelle serait-il derrière tout cela ?

Rémy Coste : Oui, cela faisait une paire d’années qu’on y participait… (sourire) L’an dernier, on a signé notre septième victoire ; il était temps sportivement, pour garder la motivation, de mettre en place de nouvelles choses. J’ai toujours été dans la dynamique d’apprendre et de progresser. Là, un défi nous trottait dans la tête : aller en Alaska pour défier les meilleurs mushers. Avec Aurélie [Delattre, sa compagne, également musheuse NDR], nous vivons en Suède depuis longtemps, mais l’Alaska est vraiment le berceau des sports de traîneau. Il y a un circuit énorme par rapport à l’Europe, avec des courses de haut niveau toutes les semaines. C’était donc la destination idéale et le challenge parfait. Sans nouveau défi, cela n’aurait pas eu de sens pour moi de continuer.

Néanmoins, vous avez quand même jeté un œil au programme de l’édition 2024 ?

Nous avons regardé qui était inscrit pour savoir qui allait prendre notre place (rires) !

D’après votre expérience, y a-t-il une étape qui risque d’être plus décisive pour la victoire finale ?

Sur une épreuve comme La Grande Odyssée VVF, il ne faut jamais se louper ; ne jamais passer à travers une étape : c’est douze jours de course. On peut avoir dix minutes d’avance à une étape, mais ce n’est pas gagné pour autant, car on peut en perdre trente lors de la suivante. En fait, il faut être très présent et très régulier tous les jours. C’est la régularité que paie et le fait de prendre chaque étape comme une course à part entière. Enfin, le musher doit composer avec son pool de chiens, pour gérer la fatigue.

Il faut aussi vraiment intégrer que l’équipe, c’est le musher et les chiens" Rémy Coste, musher

Le samedi 20 janvier à Bessans se déroulera pour la première fois l’Odyssée des espoirs, qui verra se mesurer entre eux de jeunes mushers de 12 à 17 ans. Quels conseils donneriez-vous à cette nouvelle génération ?

Il faut rester dans sa bulle, rester concentré avec le groupe de chiens. Ils ne doivent pas sentir de stress ni d’émotions, car ils finiront par éprouver la même chose. Les chiens sont des sportifs, mais ils sont aussi des éponges. C’est donc important que le musher soit dans la détente, le plus tranquille et le plus calme possible. Lorsqu’un groupe est serein et qu’il est en osmose absolue, on sait qu’il ne pourra pas arriver grand-chose au musher.

Le résultat que l’on fait dépend énormément de la préparation mentale et physique au quotidien du groupe, cela peut faire une grosse différence. Il faut aussi vraiment intégrer que l’équipe, c’est le musher et les chiens et qu’il faut gérer sa course — avant, pendant et après — sans se précipiter. Enfin, prendre en considération le fait qu’on demande aux chiens de faire ce qu’on leur a appris à l’entraînement. Ils ne feront pas autre chose pendant la course.

Imaginons, pour terminer, que La Grande Odyssée VVF décide de faire une entorse à sa géographie alpine habituelle en intégrant votre Forez d’origine lors d’une prochaine édition. Cela pourrait-il vous convaincre de revenir ?

Je ne sais pas ! (rires) On a tourné la page, mais ce n’est pas d’une manière définitive : on a de beaux souvenirs. Et puis, si quelqu’un gagnait La Grande Odyssée VVF 7 fois et mettait mon record en danger, peut-être que ça me titillerait…