La Grande Odyssée VVF 2024 : "Se retrouver seul avec les chiens est un moment magique"

Au cours des étapes de La Grande Odyssée VVF, les mushers peuvent se sentir seuls au monde. Des moments rares pour profiter des paysages magnifiques. Des moments qu’ils partagent avec les chiens.

Vivre l’aventure La Grande Odyssée VVF offre des moments que seul le musher peut apprécier à leur juste valeur. Ceux qui surviennent loin de l’agitation des départs et des arrivées, quand le public n’est pas au bord de la piste et dont il profite en solitaire. "On a la chance d’avoir des paysages magnifiques" raconte Cindy Duport. "Ce sont ces moments-là qu’on vient chercher, quand on se retrouve seul avec ses chiens en pleine nature" explique Jean Combazard.

Des moments de partage

Bien que seul, Rodolphe Lardet considère que c’est en fait "un moment de partage, partage avec les chiens, partage avec la nature". "Ça renforce les liens avec les chiens" ajoute Yohann Henry, "on est vraiment avec eux, on les observe, on les motive, on leur parle". Certaines étapes sont moins propices à l’expectative, la course prime avant le plaisir des yeux : "Dans les étapes avec beaucoup de dénivelés, avec la tête dans le guidon, on a moins le temps de regarder" regrette Clément Raux.

Des moments d'émotion

Une fois les efforts fournis, quand les sommets sont atteints, les mushers prennent toutefois le temps de jeter un œil et de profiter de la beauté des paysages. "Ce sont des moments d’émotion que l’on apprécie" avoue Philippe Desmurger, "en compagnie des chiens, ce sont des moments magiques, on en profite tous ensemble".