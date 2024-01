La Grande Odyssée VVF 2024 : une course de chiens de traîneau d’exception au cœur des Alpes

Pour sa 20ᵉ édition, la Grande Odyssée VVF s’élance ce samedi 13 janvier à Megève en Haute-Savoie. Depuis la première course en janvier 2005, cette épreuve s'est imposée comme l’événement annuel du chien de traîneau en Europe. Les 55 mushers et leurs 600 chiens traversent les massifs alpins français pendant 13 jours jusqu’au 25 janvier.

Les Alpes françaises se préparent à vivre l’aventure La Grande Odyssée VVF imaginée par Henry Kam en 2005. Il s’agit de la course à étape de chiens de traîneau la plus exigeante dans un décor montagneux vertigineux. Les équipes de 9 à 12 chiens de traîneau s’affrontent du 13 au 25 janvier sur plus de 400 kilomètres de course.

Chaque année, plus de 50 000 spectateurs vivent intensément cette expérience singulière, au cœur des 20 stations étapes décorés pour l’occasion. Pour sa 20ᵉ édition, la course se pare d’un Village VVF, mis en place à chaque étape, pour permettre à tous de profiter d’animations tout au long de la journée. La course propose également quotidiennement aux fidèles ne pouvant pas se rendre sur les lieux de nombreuses vidéos et résumés.

Une évasion magique au cœur des Alpes

55 mushers et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau venant des grandes nations du mushing européen, s’élancent pour 13 jours de course. Les canidés avaleront près de 400 km en 11 étapes (plus le prologue) pour 12 000 mètres de dénivelé positif. Les attelages traverseront une vingtaine de stations, villages et villes et évolueront sur des parcours variés (nordique, alpin et forestier), parfois tracés spécifiquement pour la course hors des domaines skiables et en pleine nature, à travers les paysages de la Savoie et de l’Isère.

La course débute à Megève en Haute-Savoie, le week-end des 13 et 14 janvier. Les hostilités s’ouvrent par le prologue au cœur d’une journée pleine d’animations avec l'inévitable et très attendue présentation des attelages. Le lendemain, les organisateurs donnent le départ de la 1ʳᵉ étape à la Côte 2000. Les athlètes passent ensuite par La Chapelle d’Abondance le 15 et Bernex le 16 janvier. Il faudra aux chiens une débauche d’énergie phénoménale pour grimper les 650 mètres de dénivelé positif de cette station, une véritable montée sèche. Ils basculent ensuite en Savoie avec les étapes La Toussuire-Le Corbier le 17 janvier et Les Karellis le 18. Les étapes de Haute Maurienne Vanoise se tiennent sur le week-end du 19 au 21 janvier avec les étapes d’Aussois et Bessans-Val Cenis. À cette occasion, chiens et mushers traverseront Bonneval-sur-Arc, l’un des plus beaux villages de France. La Grande Odyssée VVF se termine avec trois étapes en Isère, une étape inédite aux Sept Laux le 23 janvier, au Col de Porte le 24 et à Villard-de-Lans le 25 janvier. La majorité des départs se disputent sous la forme de contre-la-montre, le starter lançant les concurrents toutes les deux minutes. Le traditionnel départ en mass start offrira beaucoup de spectacle.

Le plateau sportif sans le grand champion Rémy Coste

Cette année, un plateau sportif d’exception attend les spectateurs avec 55 mushers et leurs 600 chiens-athlètes venant de plusieurs grandes nations du mushing européen (France, Norvège, Pologne, Suisse ou Allemagne).

Une page se tourne sur la course principale de La Grande Odyssée VVF. Le septuple vainqueur Rémy Coste ne se présente pas au départ et ouvre la voie à ses successeurs. Les Norvégiens Sissel Wolf Mølmen et Hans Lindhal, respectivement 2ᵉ et 3ᵉ sur La Grande Odyssée VVF 2023, font office de principaux favoris. Les Polonais Gregor Burzynski (4ᵉ en 2023) et Lukasz Paczynski et l'Espagnol Iker Ozkoidi vice-champion en 2019 et 2020 se positionnent également pour la victoire finale.

Les Françaises Cindy Duport et Elsa Borgey prennent le départ avec leurs pools de douze chiens. Avec de bons résultats par le passé, elles visent le podium.

En parallèle de la course principale, se tiendront trois Trophées : le Trophée Haute-Savoie du 13 au 15 janvier, le Trophée Allianz du 19 au 21 janvier et le Trophée EBRA du 23 au 25 janvier. Ces trophées permettent à des mushers moins expérimentés ou des mushers ayant de plus jeunes chiens de participer à La Grande Odyssée VVF.

La Grande Odyssée, une aventure à suivre sur TF1 INFO.