La Grande Odyssée VVF : "Le froid n’est pas un obstacle pour les chiens"

La météo est surveillée à chaque instant sur une compétition comme La Grande Odyssée VVF. En fonction des conditions climatiques, le musher va adapter son attelage. Froid, neige, brouillard ne sont pas des freins pour un départ.

La Grande Odyssée VVF se déroule en montagne, au cœur des Alpes entre les deux Savoie et l’Isère. Organiser une compétition comme celle-là au mois de janvier suppose une météo parfois changeante qui nécessite aux attelages de s’adapter. "Les conditions climatiques peuvent varier d’un jour à l’autre" confirme Jean Combazard. "On peut avoir une neige très poudreuse dans laquelle on s’enfonce, comme on peut avoir une neige verglacée" explique Gaël Brossette.

Des bottines et des manteaux pour les chiens

En fonction des conditions météorologiques, le musher et son équipe vont s’adapter et équiper les chiens différemment "Il faut protéger les coussinets des chiens" précise Rodolphe Lardet, "soit en leur mettant des bottines, soit en leur mettant de la graisse". Les chiens peuvent également être recouverts. "Pour les plus sensibles au froid, on a des manteaux à leur mettre sur le dos" raconte Philippe Desmurger. Dans tous les cas, le froid n’est pas un obstacle pour les chiens : "Plus il va faire froid, plus ils vont aller vite" constate Rodolphe Lardet.

Une visibilité proche de zéro

Les conditions météorologiques impactent forcément la visibilité de l’attelage pendant la Grande Odyssée VVF. "Les étapes qui se déroulent sous la pluie, la neige ou le brouillard, on voit moins bien" raconte Jean Combazard. "Souvent, on a zéro visibilité à plus de 10 mètres devant nous" relate Cindy Duport. Durant ces étapes, une seule solution, comme pendant les épreuves de nuit, faire confiance aux chiens de tête.