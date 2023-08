La légende du handball français, Nikola Karabatic, prendra sa retraite après les Jeux de Paris 2024

C'est une page qui se tourne pour le handball français. La star des Bleus Nikola Karabatic a annoncé, vendredi 25 août, qu'il prendrait sa retraite de joueur à l'issue de la saison 2023-2024. Le joueur du PSG handball a prolongé cet hiver avec le club de la capitale, avec les JO de Paris 2024 à l'horizon. "Cette saison sera ma dernière (...) J'entame ma 22e et dernière année professionnelle, sous les couleurs du Paris Saint-Germain", écrit le triple champion olympique, âgé de 39 ans, dans une lettre diffusée sur le site du club.

Avec Nikola Karabatic, une légende du sport français prépare sa révérence. Le numéro 44 du PSG est le joueur de handball le mieux médaillé de l'histoire aux JO avec ses compères des Experts Luc Abalo et Michaël Guigou : ils sont tous les trois triples champions olympiques (2008, 2012 et 2021) et médaillés d'argent à Rio (2016).