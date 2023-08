JO de Paris 2024 : la pollution de la Seine, vrai casse-tête et menace de taille à un an des jeux

Certains athlètes râlent devant les problèmes rencontrés à Paris : les triathlètes notamment qui redoutent de voir leur discipline dénaturée et les résultats faussés. Les mauvais nageurs seraient en effet clairement avantagés en cas de passage à un duathlon.

Du côté de l'organisation, de la mairie de Paris ou de la Région Île-de-France, on fait preuve d'optimisme. Dans un communiqué, les trois institutions ont glissé qu'à "un an des Jeux, la dynamique d'assainissement se poursuit avec l'achèvement des travaux les plus significatifs d'amélioration de la qualité de l'eau dans les prochains mois, en particulier pour faire face à ces évènements météorologiques exceptionnels".

En pratique, "le bassin de stockage d’Austerlitz, un cylindre de 50 mètres de diamètre et de plus de 30 mètres de profondeur, stockera plus de 50.000 m³ d’eau, soit l’équivalent de vingt piscines olympiques. (...) Grâce à ce bassin, l’excédent d’eau s’écoulera dans le réseau d’égouts pour être traité", assure-t-on. Des aménagements qui visent non seulement à permettre une bonne tenue des épreuves aux JO, mais aussi à plus long terme à donner aux Parisiens la possibilité de se baigner dans le fleuve qui traverse la ville.