La présidente de la fédération de sports de glace se dit victime d'"intimidations" et de "chantage"

"Je devais être sa marionnette, il a en tout cas cru que je l’étais (...). Il y a eu des intimidations, du chantage, des lignes rouges ont été franchies", a ajouté Gwenaëlle Noury. Elle a également précisé que "la porte de son bureau a été fracturée" et qu'elle avait "porté plainte". Elle relate aussi des "pressions" pour que la FFSG rende hommage à Gilles Beyer, l'ancien entraîneur que Sarah Abitbol accuse de viol, et qui est récemment décédé, ce qui pour elle était "hors de question". L'ex-patineuse, qui souhaitait rejoindre la FFSG de longue date, "vient d'accepter de rejoindre le comité éthique de la fédération", a-t-elle dit.

Quant aux six personnes qu'elle a révoquées, elles "l’ont été parce qu’elles défendaient ce système" et voulaient voir Didier Gailhague "revenir aux manettes", a-t-elle affirmé. Parmi elles, l'ex-champion Brian Joubert, réputé proche de l'ancien président. Ces six membres ont fustigé mercredi "une situation surréaliste" et le non-respect de leurs "droits essentiels".