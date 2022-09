Londres : un activiste met le feu à son bras sur le court en plein match de Laver Cup

L’activiste climatique, membre du groupe "End UK Private Jets", dont il arborait le tee-shirt, protestait contre l’utilisation des jets privés au Royaume-Uni et plus globalement contre le réchauffement climatique, rapporte The Guardian. Il a été rapidement traîné hors du cours après que de l'eau a été versée sur son bras brûlant. Après une brève interruption, le match de tennis a pu reprendre et a vu Stefanos Tsitsipas s'imposer.