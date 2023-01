Le basket français secoué par des insultes racistes, une enquête préliminaire ouverte

Le racisme à nouveau au cœur de l'actualité sportive. Une enquête a été ouverte ce mardi 31 janvier par le parquet de Charleville-Mézières (Ardennes) après des accusations de propos racistes tenus samedi dans cette même ville par un spectateur à l'encontre d'un joueur de Metz, en Nationale 2 (4e division). "Relève-toi bonobo", aurait-il crié à l'encontre de Loïc Akono.

Sur Twitter, le joueur du Metz Basket Club a dénoncé ces propos et justifié son refus de continuer à évoluer sur le parquet. "J'ai décidé de quitter le terrain aujourd'hui à Charleville-Mézières après cette phrase d'une personne dans les gradins", a-t-il expliqué. "C'est bien la première fois que ça m'arrive. J'ai pris cette position de rentrer au vestiaire et rien n'allait me faire changer. Dommage d'en arriver là en 2023, mais je ne pouvais pas rester sur ce terrain."