Combat Musk vs Zuckerberg : "Elon n'est pas sérieux, il est temps de passer à autre chose"

Mark Zuckerberg s'entraine d'arrache-pied dans l'octogone qu'il a installé au fond de son jardin. Il prépare son combat en MMA face à Elon Musk. "Meta contre Tesla", "Zuck vs Musk"... Cette bagarre entre ces deux milliardaires attise la curiosité depuis que fin juin, Elon Musk a posté sur son compte : "je suis prêt pour un combat en cage". Mark Zuckerberg, adepte assidu d'arts martiaux, a répondu dans la foulée sur Instagram avec une capture d'écran du message d'Elon Musk, suivie de la mention "Envoie-moi le lieu". La sauce n'en finit pas de monter. Mais c'est déjà l'heure de la douche... froide.

Sur Threads, son réseau social qui concurrence X (anciennement Twitter), Zuckerberg a posté dimanche un message dans lequel il écrit : "Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'Elon n'est pas sérieux et qu'il est temps de passer à autre chose. (...) Elon ne veut pas confirmer de date, ensuite, il dit qu'il a besoin de se faire opérer, et maintenant, il demande de faire un entrainement sur le ring de mon jardin à la place [du combat, ndlr]. Si Elon se décide un jour à fixer une date et à organiser un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent ce sport au sérieux".