Le spectre du dépôt de bilan s'éloigne : le FC Sochaux devrait jouer en National cette saison

Un énorme ouf de soulagement pour les salariés et les supporters. Après un combat de près de deux mois, Sochaux a obtenu l'autorisation de la DNCG de jouer en National (troisième division), a annoncé le club jeudi. Le projet de reprise et le budget présenté par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, à la tête d'un groupe d'investisseurs privés, ont convaincu le gendarme financier du football français, qui a émis un avis favorable ce jeudi. Les Sochaliens conservent, du même coup, leur "statut professionnel".