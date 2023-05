Le football français peut souffler, quatre clubs seront qualifiés en Ligue des champions en 2024

Surtout, le pays classé cinquième à l'indice UEFA pourra envoyer quatre clubs en C1, dont trois directement. Soit un de plus que dans la formule actuelle. Malgré les éliminations prématurées, c'est donc bien la France qui va en profiter. La saison prochaine, les quatre premiers de Ligue 1 obtiendront ainsi leur billet pour la C1, quand le quatrième du championnat doit se contenter jusqu'ici d'une place en Ligue Europa. Le pays classé sixième, lui, n'aura droit qu'à trois places en Ligue des champions (dont deux directement). Et à six clubs au total en Coupe d'Europe, contre sept pour le cinquième.

Une victoire pour le football français... qui pourrait ne pas durer. L'indice UEFA est en effet calculé sur les bases des performances des cinq dernières années. En début de saison prochaine, les points obtenus en 2018/2019 ne seront plus pris en compte. Or, la France avait accumulé lors de cette saison 10.583 points, contre seulement 8.600 pour les Pays-Bas.