Kylian Mbappé seul Français parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde, selon "Time Magazine"

Cette liste compte cinq autres sportifs. Lionel Messi, vainqueur du Mondial 2023, et le joueur de football américain Patrick Mahomes, vainqueur du Superbowl 2023, figurent dans la catégorie "Titans". La polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale du circuit de tennis féminin professionnel (WTA) est classée dans la catégorie "innovateurs". Enfin, la basketteuse de WNBA Brittney Griner, longtemps emprisonnée en Russie pour "possession de stupéfiants", et Mikaela Shiffrin, qui a récemment fait tomber le record du nombre de victoires en Coupe du monde de ski (hommes et femmes confondus), apparaissent parmi les "icônes".