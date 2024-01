Le jour où... il y a cent ans, la France accueillait les premiers Jeux olympiques d'hiver

Il y a cent ans jour pour jour, le 25 janvier 1924, s'ouvraient en France les premiers Jeux olympiques de l'Histoire. Un événement rendu possible par un chantier colossal mené de main de maître par la commune de Chamonix.

Alors que Paris accueille dans moins de six mois les 33e Jeux olympiques d'été, cette année 2024 est également marquée par le centenaire des premières Olympiades d'hiver. À l'époque, la ville française de Chamonix (Haute-Savoie) est préférée par le Comité international Olympique (CIO) à Gérardmer (Vosges) et à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) pour cette compétition. Particularité, sous la pression des pays nordiques, dans un premier temps, elle prend le nom de "Semaine Internationale des Sports d'hiver". Elle ne sera officiellement reconnue comme les premiers JO d'hiver de l'Histoire qu'un an plus tard.

La plus grande patinoire du monde

Toujours est-il que le défi est titanesque pour la petite commune des Alpes. Elle a été choisie pour les ambitieuses infrastructures qu'elle promet, mais elle part de zéro. En l'espace de quelques mois, et avec des moyens autrement plus limités qu'aujourd'hui, une véritable petite ville sort de terre. Une colossale patinoire de plus de 27.000 mètres carrés, soit la plus grande du globe, est même édifiée.

La plus grande patinoire du monde construite à Chamonix pour les JO 1924. - AFP

"Le 23 décembre 1923, soit deux mois avant l'ouverture, il était tombé 1,75 mètre de neige sur la station, les routes étaient coupées, la voie ferrée aussi. On a dû déblayer à la pelle avec 500 à 600 ouvriers", se souvient Roger Frison-Roche, l'auteur de Premier de cordée, dans les colonnes de France Bleu. Finalement, "la glace a pu être faite et livrée à peine quatre jours avant l'ouverture des Jeux. C'était absolument extraordinaire, nous n'avions aucun moyen mécanique à l'époque", ajoute-t-il.

En découle un véritable bijou susceptible d'accueillir la discipline phare d'alors : le patinage (artistique et de vitesse). Dans le détail, l'infrastructure contient deux surfaces de hockey et deux surfaces libres pour les figures, un anneau de vitesse de 400 mètres et une piste de curling. En plus, une piste de bobsleigh longue de plus d'un kilomètre - avec 19 virages en pierre taillée -, traversant le hameau des Pèlerins pour arriver à la gare des Glaciers, ainsi qu'un massif tremplin de saut à ski (79 mètres de long) voient le jour. Cette dernière installation permet des sauts de plus de 60 mètres.

Le 25 janvier 1924, la compétition s'ouvre officiellement. Le pari est tenu pour la municipalité. Sous un soleil radieux, défilent les seize nations (et plus de 250 athlètes, dont une dizaine de femmes) participantes : l'Autriche, la Belgique, le Canada, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Lettonie, la Norvège, la Pologne, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, et bien sûr, la France. Le tout sous les applaudissements de près de 10.000 personnes.

S'ensuit douze jours de joutes sportives, du ski de fond au patinage en passant par le hockey, le bobsleigh ou encore le saut à ski. Seize épreuves - dont deux de démonstration (patrouille militaire - sorte d'ancêtre du biathlon - et curling) ultra-dominées par les pays nordiques. La Norvège (17 médailles, dont quatre d'or) survole les débats dans le sillage du fondiste Thorleif Haug (trois médailles d'or). Mais la Finlande (quatre médailles d'or, onze médailles au total), portée par son maître patineur Clas Thunberg (cinq breloques) tire aussi son épingle du jeu. L'Autriche (3 médailles, dont deux en or) complète le podium. Les Français, eux, glanent trois fois le bronze, ce qui les place à la neuvième position du tableau des médailles.

Quatre ans après cette édition réussie, la Suisse accueillera, en 1928 à Saint-Moritz, un deuxième cru qui réunira plus de 400 athlètes issus de 25 pays.