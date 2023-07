Le jour où... les Bleus devenaient champions du monde pour la première fois

Avec cette victoire, la sélection d'Aimé Jacquet marquait l'Histoire et se montrait au rendez-vous de sa première finale de Coupe du monde, après trois échecs en demi-finales (1958, 82 et 86). Depuis, l'équipe de France en a joué trois autres (2006, 2018, 2022), pour une victoire en 2018 - là encore historique puisque après avoir soulevé le trophée en tant que capitaine en 1998, Didier Deschamps le soulevait en tant que sélectionneur en Russie.

En mettant un terme à l'hégémonie du Brésil, quadruple champion du monde (1958, 62, 70 et 94), la France était devenue le septième pays en seize éditions à remporter le trophée après l'Uruguay (1930 et 50), l'Italie (1934, 38 et 82), la RFA (1954, 74 et 90), le Brésil, l'Angleterre (1966) et l'Argentine (1978, 86). Elle était le sixième pays organisateur à gagner chez lui après l'Uruguay (1930), l'Italie (1934), l'Angleterre (1966) et l'Allemagne (1974) et l'Argentine (1978).