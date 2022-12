Le journal du Mondial du 10 décembre : Angleterre-France, l'heure de vérité pour les Bleus

Super-sub. Memphis Depay a quitté la pelouse à la 78e minute du match et c’est son compatriote, Wout Weghorst qui a pris sa place à la pointe de l’attaque néerlandaise. En l’espace de 20 minutes, le joueur de Besiktas est devenu le sauveur de la sélection néerlandaise. Cinq minutes après son entrée sur la pelouse, il a marqué le premier but néerlandais, le but de l’espoir qui a permis aux joueurs de Louis Van Gaal de revenir au score.

À la 101e minute de ce match, après onze minutes de prolongation, il a marqué le but de la délivrance. Sur un coup franc, à l’entrée de la surface de réparation, Steven Berghuis a fait mine de tirer avant de faire une passe à Weghorst. Au duel avec Enzo Fernandez, il a réussi à se défaire de son vis-à-vis avant de se retourner et frapper du pied gauche. Un but malicieux. Malheureusement pour lui, c'est l'Argentine qui a remporté ce match lors de la séance de tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b).