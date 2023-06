Le match de Ligue 2 Bordeaux-Rodez donné perdu aux Girondins, Metz monte en Ligue 1 et Annecy est relégué en National

Dénonçant une décision "aussi incompréhensible que disproportionnée tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence", les Girondins de Bordeaux ont annoncé vouloir saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) "dans les plus brefs délais". Son rival dans la course à la montée, le FC Metz, "a pris connaissance de la décision de la commission de discipline de la LFP [...] qui confirme (sa) deuxième place". Les Grenats peuvent "désormais pleinement préparer la saison 2023-2024 en Ligue 1".

De son côté, le Rodez Aveyron Football "prend acte" de ces sanctions et se félicite d'obtenir son "maintien pour la 5ème année consécutive en Ligue 2 BKT". "Par l’instruction et le verdict de la commission de la LFP, toute la lumière a été apportée sur ce dossier et permet de confirmer la probité du club et de l’ensemble de ces acteurs", juge encore le club occitan. "Cet épisode, où le Rodez Aveyron Football a été acteur bien malgré lui, aura fortement marqué le club, les joueurs de son effectif, et plus particulièrement Lucas Buades, ainsi que l’ensemble des salariés de la structure", ajoute-t-il, fustigeant les "messages haineux" et "menaces de mort" reçus.

Grand perdant de cet accident, le FC Annecy n'avait, lui, pas encore réagi au moment où nous écrivions ces lignes.