Le PSG étrille Lille 7-1 : un match de tous les records ?

Désormais coaché par Christophe Galthier, le Paris Saint-Germain entend asseoir sa domination sur la Ligue 1 cette saison encore. Le mois d'août se déroule en tout cas sans accroc pour le club de la capitale, qui vient d'enchaîner un troisième succès consécutif dimanche en allant s'imposer sur le terrain de Lille. Un succès 7 buts à 1, marqué par les performances XXL de Killian Mbappe (3 réalisations) ou de Neymar (2 buts, 3 passes décisives). Si ce match marquera les mémoires, a-t-on battu des records lors de cette soirée prolifique ?

Mbappé tout près d'inscrire le but le plus rapide

Il aura fallu à l'attaquant vedette de l'équipe de France moins de 10 secondes pour tromper la vigilance de la défense lilloise. 9 secondes à peine après le coup d'envoi, Mbappé inscrivait en effet le premier but de la rencontre. Sans tarder, une question s'est posée : un joueur a-t-il déjà marqué plus rapidement en Ligue 1 ? Si l'on remonte dans le temps, on trouve la trace d'une réalisation encore plus expresse : Michel Rio avait en effet marqué avec Caen contre Cannes le 15 février 1992 au bout de 8 secondes. Des internautes ont comparé les images des deux buts, et l'on voit que le Parisien met la balle au fond des filets une fraction de seconde plus tard que son homologue normand.