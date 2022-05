Le PSG féminin suspend son entraîneur Didier Ollé-Nicolle, accusé de "faits inappropriés"

La décision vient de tomber. Le club du Paris Saint-Germain a décidé de mettre à pied l'entraîneur de sa section féminine, Didier Ollé-Nicolle, le temps d'enquêter sur des "faits et propos inappropriés" qui lui sont reprochés. Cette décision, "conservatoire et temporaire" et prise "d'un commun accord, ne préjuge en rien des résultats de l'enquête interne qui sera menée", indique le club dans un communiqué, ce mardi 24 mai.